اختار ارضك.. يعلن عن اتاحة حجز موعد وزارة الإسكان سلطنة عمان 2024

تعتبر وزارة الإسكان والتخطيط العمرانى فى عمان من الجهات التى تحرص على تقديم كافة الخدمات التى يحتاج إليها المواطن العمانى أو المقيمين فى السلطنة، وتهدف الوزارة إلى تنظيم إستخدامات الأراضى وتحقيق التنمية المستدامة والتخطيط العمرانى وأتاحت الوزارة إمكانية حجز موعد للقيام بكافة المعاملات التى يحتاجها المواطنين وسنفصل لكم الخطوات اللازمة لذلك فتابعونا.

حجز موعد وزارة الإسكان سلطنة عمان

وفرت وزارة الإسكان خدمة حجز موعد إلكترونياً بما يوفر الوقت ويسهل التعامل فى مناطق السلطنة المختلفة وبمكنكم اتباع الخطوات التالية للحصول على موعد لدى وزارة الإسكان العمانية:

الدخول إلى موقع وزارة الإسكان والتخطيط العمرانى فى عمان.

يتم تحديد المحافظة التابع لها.

قم بتحديد الولاية التى ستحجز فبها الموعد.

قم بإدخال نوع الخدمة المطلوبة.

ادخل تفاصيل العقار المطلوب.

ادخل البيانات الخاصة بالبائع والمشترى مثل:

الإسم ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف لكل منهما.

اضغط على حفظ البيانات.

سوف تقوم الجهات المختصة بإرسال كود بالتأكيد ورسالة بالموعد الذى تم حجزه فى وزارة الإسكان لمقابلة مقدم الطلب.

خدمات وزارة الإسكان العمانية للمواطنين

تهتم وزارة الإسكان والتخطيط العمرانى فى عمان على توفير خدمات عديدة للمواطنين مثل: