جبنالكم العيار الثقيل: Oppo Reno 11 Pro 5G الصاروخ اللي هيكسر الدنيا بمميزاته الخرافية!

في عالم الهواتف الذكية، حيث تتألق التكنولوجيا بأبهى صورها، أعلنت شركة Oppo عن إبداعها الجديد، هاتف Oppo Reno 11 Pro 5G، يتميز هذا الجهاز بمزيج مثالي من الجمال والقوة، مما يجعله من أفضل الهواتف الذكية في السوق، يتألق الهاتف بتصميمه الأنيق ومواصفاته الرائدة التي تضعه في مصاف الهواتف الراقية، تبدع Oppo مرة أخرى بإطلاقها لهاتف يتميز بأداء استثنائي وتصميم يخطف الأنظار، مما يجعله الخيار الأمثل لمحبي التكنولوجيا والأناقة.

مواصفات هاتف Oppo Reno 11 Pro 5G

يأتي هاتف Oppo Reno 11 Pro 5G بمجموعة من المواصفات التي تجعله تحفة تقنية لا مثيل لها، من شاشته الرائعة إلى أدائه القوي، كل جزء من الهاتف مصمم ليوفر تجربة مستخدم متميزة.

المعالج Dimensity 8200 ثماني النواة الذاكرة العشوائية 12 جيجا بايت التخزين 256/512 جيجا بايت الشاشة 6.7 بوصة OLED، FHD+ الكاميرا الخلفية ثلاثية 50+8+32 م.ب الكاميرا الأمامية 32 م.ب البطارية 4600 مللي أمبير نظام التشغيل اندرويد 14 الشحن السريع 80 واط السعر EGP29,950

مميزات هاتف Oppo Reno 11 Pro 5G:

الأداء القوي: يأتي الهاتف بمعالج Dimensity 8200 الذي يوفر أداءً ممتازًا.

الشاشة الممتازة: شاشة OLED بمعدل تحديث 120Hz توفر تجربة مشاهدة رائعة.

التصوير الفوتوغرافي: كاميرا خلفية ثلاثية بمستشعرات سوني تدعم التصوير الواسع والبورتريه.

الشحن السريع: يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 80 واط.

التصميم: تصميم أنيق مع خامات عالية الجودة.

الذاكرة العشوائية: يأتي بذاكرة عشوائية كبيرة تصل إلى 12 جيجا بايت .

التخزين: خيارات تخزين متعددة تصل إلى 512 جيجا بايت .

دعم 5G: يدعم شبكات الجيل الخامس لتصفح أسرع .

مستشعرات الأمان: يحتوي على مستشعرات أمان متقدمة .

نظام التشغيل: يأتي مع أحدث نظام تشغيل Android 14 .

عيوب هاتف Oppo Reno 11 Pro 5G: