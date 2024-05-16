رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2024 جميع المحافظات  بالاسم فقط

خلال الآونة الأخيرة نجد أن محركات البحث ترتفع حول نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2024 جميع المحافظات من قبل أولياء الأمور للاطمئنان على أولادهم وحصولهم على مجموع مناسب للالتحاق بالمرحلة الثانوية، ولا يفصلنا إلا ساعات قليلة عن تقديم امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في جميع المحافظات المصرية خلال المركز التعليمية المحددة من وزارة التربية والتعليم.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2024 جميع المحافظات

تتيح وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2024 جميع المحافظات، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع نتائج التعليم الإلكترونية المصرية من خلال هذا الرابط https://eduserv.cairo.gov.eg

وبعد ذلك يجب عليك كتابة رقم الجلوس الخاص بك.

واختيار المرحلة الإعدادية.

ومن ثم اختيار الصف الدراسي الثالث.

اختر أيضا العام الدارسي الحالي 2024 والفصل الدراسي الثاني.

يجب عليك الضغط على زر عرض النتيجة ومن ثم سوف تظهر أمامك النتيجة الخاصة بك.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2024 جميع المحافظات

من الممكن أن تحصل على رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2024 جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس من خلال الآتي: