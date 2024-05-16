قناة مجانية و مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان نهائي كأس الكونفدرالية

قناة مجانية و مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان، قناة تايم سبورت تبث مباراة الزمالك و نهضة بركان المغربي المقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد المقبل في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية عبر التردد الأرضي في مباراة الذهاب بين الفريقين في المغرب انتهت بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف، وستقدم قناة تايم سبورت ستوديو تحليلي يسبق المباراة بحضور نخبة من المحللين الرياضيين إلى جانب شبكة المراسلين المنتشرة في الملعب ومناطق المشجعين المختلفة.

قناة مجانية و مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان

قبل بدء المباراة تقدم قناة تايم سبورت استديو تحليلي يشمل مشاركة نخبة من المحللين الرياضيين، إلى جانب شبكة المراسلين المنتشرة في الملعب وبين المشجعين في مختلف المناطق، فيما يتعلق بطرق استقبال البث الأرضي لقناة تايم سبورت يمكن تنفيذ الآتي:

في حالة وجود شاشة تحتوي على طرق استقبال البث الرقمي والتناظري يفضل اختيار البث الرقمي.

بعد ذلك يتم توصيل سلك الهوائي سواء كان داخليا أو خارجيا ومن ثم القيام بعملية البحث عن القنوات.

في حال استخدام جهاز استقبال خاص بالبث الرقمي الأرضي يتم توصيل سلك الهوائي بالجهاز

بعد توصيله بالشاشة بعد ذلك يتم البحث عن القنوات لاستقبالها.

تقدم قناة تايم سبورت هذه الإرشادات لضمان استقبال المشاهدين لبثها بسهولة ووضوح مما يسهم في تجربة مشاهدة مثالية للأحداث الرياضية المثيرة.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في الكونفدرالية الإفريقية

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في كأس الكونفدرالية الإفريقية لعام 2024 محدد ليوم الأحد الموافق 19 مايو 2024، من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وفيما يتعلق بتوقيت المباراة في الدول الأخرى من المقرر أن تبدأ في السادسة مساءا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، أما في دول الخليج مثل الإمارات وسلطنة عمان فسوف تنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيتها المحلي.