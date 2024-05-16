الحج والعمرة... تطرح أسعار حملات الحج للمقيمين من حجاج الداخل 1445|| شرط في الحج هذا العام

تؤكد وزارة الحج والعمرة على الاشتراك في إحدى حملات الحج، كما تم إعلان أسعار حملات الحج للمقيمين 1445 بشكل رسمي من قبل القائمين على التنظيم لحملات الحج، يعد الاشتراك في حملات الحج أمر مهم كي تضمن الوزارة سلامة الحجاج، وطريقة التنظيم بشكل جيد مما لا يتسبب في حدوث أي أضرار للحجاج بيت الله الحرام، ومن خلال الأسطر التالية نبين لكم باقات الحج المعروضة هذا العام وأسعارها المعلنة.

أسعار حملات الحج للمقيمين 1445

أطلق القائمون على تنظيم حملات الحج أسعار باقات الحج، والتي يوفرونها بصور متعددة، حيث يكون سعر الحملة على حسب الخدمات المقدمة، وأماكن الإقامة، لذلك تشتكل أسعار حملات الحج على التالي:

باقة المخيمات المطورة سعرها هذا العام: 10,366.10 ريال سعودي.

باقة مخيمات منى: سعرها هذا العام: 8,092.55 ريال سعودي.

باقة الأبراج الستة في منى: سعرها هذا العام: 13,265.25 ريال سعودي.

الباقة الاقتصادية: سعرها هذا العام: 4,099.75 ريال سعودي.

هل يمكن الذهاب للحج بدون حملة؟

لا يسمح بالحج بدون حملة مرخصة من قبل الحكومة السعودية، حيث تتيح وزارة الحج والعمرة اختيار اختيار برنامج الحج لإحدى حملات الحج المعتمدة من خلال التطبيق الذكي “نسك” أو الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث يتم التوقيع إلكترونياً على العقد الإلكتروني الذي يربط الحاج بالحملة، وذلك عبر التطبيق الرسمي أو الموقع الرسمي للهيئة، كما أن الوزارة تشترط على الحجاج الاشتراك في إحدى الحملات لضمان توفير الخدمات اللازمة لسلامة الحجاج وأداء مناسكهم بشكل أمن ودون حدوث أي أضرار على حجاج بيت الله الحرام.