خطوات حجز العملة الأجنبية من مصرف ليبيا حجز 4000 دولار

أعلن البنك المركزى الليبى وهو مؤسسة مالية مستقلة ومملوكة بالكامل للدولة الليبية والممثل للسلطة النقدية فيها عن توفير سعة محددة من العملة الأجنبية لكل بنك فى الجمهورية الليبية ويمكن للأفراد المقيمين فى ليبيا فقط التسجيل فى منظومة حجز مصرف ليبيا للحصول على العملة الأجنبية بالخطوات التى سنفصلها لكم تباعاً.

خطوات حجز العملة الأجنبية من مصرف ليبيا

يهتم البنك المركزى الليبى بالمحافظة على الإستقرار النقدى لتحقيق النمو الإقتصادى لذلك وفرت الحكومة الليبية إمكانية حجز 4000 دولار عن طريق رابط إلكترونى تيسيراً على المواطنين ولضمان عدم تسرب العملة الأجنبية للخارج ويمكنكم إتباع الخطوات التالية للحجز:

أولاً يجب الدخول إلى الرابط الإلكترونى للبنك المركزى الليبى.

بعد ذلك يجب إدخال الرقم الوطنى ورقم الهاتف والبيانات الشخصية المطلوبة.

قم بكتابة المبلغ المراد حجزه من العملة الأجنبية.

حدد المصرف الذى تريد إستلام المبلغ منه.

قم بإدخال معلومات حسابك البنكى.

تأكد من أن كافة البيانات التى أدخلتها سليمة.

اضغط على حجز.

سيقوم المصرف المركزى الليبى بمراجعة البيانات وإرسال رسالة على رقم الهاتف الذى أدخلته تحتوى على رقم حجز الطلب المقدم وموعد استلام المبلغ المحدد.

شروط التسجيل فى منظومة حجز مصرف ليبيا:

حددت الحكومة الليبية شروط لضبط عملية حجز 4000 دولار بشكل يتناسب مع السياسة المالية للبنك المركزى الليبى ولضمان عدم تسرب العملة الأجنبية للخارج وجاءت الشروط كالآتى: