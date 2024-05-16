“هتقبض بدري الشهر ده والشهر الجاي” أبسط ياعم .. رواتب شهر مايو 2024 بالزيادة الجديدة

منذ ان تم الاعلان عن موعد عيد الاضحى المبارك لعام 2024 وتزايدت عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الموظفين العاملين بالقطاع العام بالدولة عن موعد صرف رواتب شهر مايو لعام 2024 بزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ شهر مارس لعام 2024 حيث انه يمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على جميع التفاصيل التي تخص رواتب شهر مايو 2024 بالزيادة الجديدة تابعوا معي.

رواتب شهر مايو 2024 بالزيادة الجديدة

تم الاعلان من قبل شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية انه سوف يتم تحديد الفترة التي سوف يتم فيها صرف رواتب شهر مايو لعام 2024 على أن يبدأ الصرف منذ يوم 23 مايو لعام 2024 حتى يوم27 مايو لعام 2024 لجميع العاملين بالدولة مع مراعاة الاجازات الرسمية والعطلات واشار ايضا انه سوف يتم اتاحة جميع المستحقات الخاصة بالعاملين من خلال ماكينات الاي تي ام الصرف الآلي وفقا للمواعيد التي تم تحديدها بالمنظومة المالية، ويمكنك الحصول على الراتب من ماكينات الصرف الآلي في جميع المحافظات وبالكثير من المناطق.

جدول صرف مرتبات شهر مايو

يمكنكم من خلال النقاط التالية الاطلاع على الجدول الذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة المالية المصرية لصرف مرتبات شهر مايو لعام 2024: