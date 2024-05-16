عموم المحافظات “نتائج السادس الاعدادي بالعراق الدور الاول 2024” .. ظهرت بالاسم

منذ ان تم الاعلان من قبل وزارة التربية العراقية رسميا عن انه تم اقتراب موعد الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي بالعراق الدور الاول لعام 2024 وتزايدت عمليات البحث من قبل اولياء الامور والطلاب والطالبات عن كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي وعن موعد الاعلان عنها حيث ان الوزارة قامت بالفعل بالاعلان رسميا عن موعد الاختبارات الصف السادس للدور الأول العام الجاري ويمكنكم الاطلاع على جميع التفاصيل من خلال متابعة هذا المقال.

نتائج السادس الاعدادي بالعراق الدور الاول 2024

يمكنكم من خلال النقاط التالية للإطلاع على الخطوات التي ممكن اولياء الامور والطلاب والطالبات من الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي بالعراق الدور الأول فور الاعلان عن النتائج:

يمكنكم الدخول على موقع وزارة التربية العراقية عن طريق النقر على هذا الرابط.

سجل الدخول عبر الموقع واكتب رمز التحق.

قم بتحديد المرحلة الدراسية المراد الاستعلام عن نتيجتها.

اكتب اسم الطالب والمحافظة التابعه لها.

اكتب بقيه المعلومات المطلوبة وانقر على أيقونة البحث.

موعد امتحانات السادس الاعدادي الدور الاول

تم الاعلان من قبل وزارة التربية العراقية مؤخرا انه سوف يتم بدء الامتحانات للصف السادس الإعدادي بالعراق الدور الاول ابتداء من يوم 8 يونيو لعام 2024 حيث ان الوزارة ايضا قامت بالاعلان عن الجدول الذي سوف يتم بدء الامتحانات به وقامت بالاعلان عن رابط يمكن جميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن النتائج بعد تصحيح الاوراق والاعلان عنها من خلال الموقع المعتمد من الوزارة، وفي حين الإعلان عنها سوف يتم استخراج الخطوات الخاصة بها لكم على الفور.