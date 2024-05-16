ظهرت بدون رقم جلوس!! استعلم عنها وأعرف حالًا نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم 2024

بعد انتهاء امتحانات المرحلة الابتدائية نجد أن معدل البحث حول نتائج الشهادة الابتدائية بالاسم 2024 لجميع الصفوف الابتدائية ترتفع من قبل أولياء الأمور للاطمئنان على نجاح أولادهم، ولهذا قامت وزارة التربية والتعليم بتوضيح بعض المعلومات الهامة الخاصة بالاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم 2024.

نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف السادي الابتدائي سيتم الإعلان عنها وذلك عقب انتهاء طلاب المرحلة الإعدادية من أداء امتحاناتهم، كما أوضحت الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على النتيجة وهي كالتالي:

الدخول إلى موقع التربية والتعليم من هنا https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

الضغط على أيقونة المرحلة التعليمية لسنوات النقل.

يجب عليك بعد ذلك اختيار نتيجة الصف الرابع الابتدائي.

ثم اضغط على أيقونة الفصل الدراسي الثاني.

وفي النهاية قم بتسجيل اسمك رباعي وكذلك رقم الجلوس الخاص بك وتأكد من صحته.

نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم 2024 للصف السادس

تعمل وزارة التربية والتعليم جاهدة لنشر نتائج الشهادة الابتدائية بالاسم 2024 للصف السادس الابتدائي، وذلك من أجل اطمئنان الطلاب وأولياء الأمور على النتيجة وانتقالهم للمرحلة الإعدادية، وأوضحت أنه من الممكن الاستعلام عن النتيجة من خلال هذه الخطوات:

يجب عليك أن تدخل على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هناhttps://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages