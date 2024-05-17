“بسهولة جدا”.. حدث لعبة ببجي موبايل pubg mobile 3.2 على جوالك

أعلنت شركة ببجي موبايل عن تحديث لعبة ببجي موبايل pubg mobile 3.2 على جوالك، والتي يتوفر بها العديد من المزايا الخاصة بأدوات اللعبة مثل الأسلحة والملابس، ويمكن تحميل هذا التحديث الجديد على هواتف الأندرويد أو التي تعمل بنظام التشغيل ios مثل الآيفون أو الأيباد، بدون دفع رسوم أو اشترك حيث يتوفر التحديث مجانا، وفي هذا المقال سنوضح كيفية الحصول على هذا التحديث.

حدث لعبة ببجي موبايل

قامت الشركة المنتجة للعبة ببجي الشهيرة بالإعلان عن حدث لعبة ببجي موبايل pubg mobile 3.2 على جوالك، والتي من خلالها يتم حصول اللاعب على عددا من المميزات التي تساعده على اللعب بشغف أكبر، ويمكن للاعب الحصول على هذا التحديث الجديد لببجي على أي نوع من أنواع الهواتف، حيث تتميز الرسومات والمخطوطات الجديدة في هذا التحديث بالإثارة، والتي تجعل اللاعب يشعر بالتشويق والإثارة والمتعة عند اللعب، هذا بالإضافة إلى توسيع وزيادة عدد المدن باللعبة مما يجعل اللاعب يشعر بالتحدي أثناء اللعب من خلال استشعار رغبته في الفوز، وتجاوز عددا أكبر من مستويات لعبة ببجي موبايل.

خطوات تحديث ببجي موبايل pubg mobile 3.2

أوضحت شركة ببجي موبايل الخطوات اللازمة للحصول بسهولة جدا على تحديث لعبة ببجي موبايل pubg mobile 3.2 على جوالك، وذلك للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل الأندرويد أو الـ ios مثل الايفون، حيث تتضمن هذه الخطوات فيما يلي: