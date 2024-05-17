إعلان نتائج الصف الرابع والخامس الابتدائي الترم الثاني عبر بوابة التعليم الأساسي لنتائج الطلاب

ينتظر عدد كبير من الطلاب وأولياء الامور في هذا التوقيت الاعلان عن نتيجة امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني، وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات الطلاب خلال الأيام الماضية، وقد بدأت مختلف المدارس في تصحيح امتحانات الطلاب على الفور، ومن خلال هذه السطور نستعرض موعد اعلان نتيجة طلاب الصف الخامس الابتدائي وما هو موعد ظهورها.

نتائج الصف الرابع والخامس الابتدائي الترم الثاني

وقد نوهت مصادر رسمية بوزارة التربية والتعليم المصرية أن فرق الكنترول المكلفة من جميع المدارس تعمل على اجراء اعمال التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب في هذا التوقيت بكل دقة، وفور اعلان نتائج الطلاب سوف يتم طرحها إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصرية، من خلال اتباع عدد من الخطوات التي تتمثل فيما يلي:

في البداية يتم التوجه لكي يتم زيارة موقع بوابة التعليم الاساسي.

في الخطوة الثانية قم بالضغط على ايقونة الخدمات الإلكترونية.

يتم اختيار نتائج الطلاب.

ثم تحديد نتائج نهاية العام.

تحديد نتائج طلاب الصف الخامس الابتدائي.

يتطلب من المستخدم رقم الجلوس الخاص بالطالب.

قم الآن بالضغط على كلمة الاستعلام.

على الفور سوف يتم الاعلان عن النتيجة والدرجات في جميع المواد الدراسية على الفور.

موعد اعلان نتيجة الصف الرابع و الخامس الابتدائي

أشارت الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن تعلن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024 بجميع الطلاب خلال الفترة القادمة، ليتم ذلك بعد أكثر من يوم، بعدما يتم انتهاء جميع أعمال التصحيح في كافة الكنترولات، حيث من المتوقع أن يتم الاعلان عن جميع نتائج صفوف النقل بشكل عام، وذلك قبل حلول عيد الاضحى في كافة المدارس، على أن يتم الاطلاع على الكشوفات الخاصة بالطلاب من خلال مقر المدرسة.