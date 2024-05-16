لولو عايزة ماما يولاد الحقوها.. تردد قناة وناسة 2024 بحوده عاليه.. ارتاحي من زن العيال!!

قناة وناسه أصبحت واحدة من أشهر القنوات التي تبث الأناشيد والأغاني للأطفال، وتقدم لهم نصائح وإرشادات بطريقة سهلة وبسيطة، إضافةً إلى تقديم معلومات تعليمية مثل تعلم الحروف والأرقام من خلال الأناشيد التي تذاع، يتساءل الكثيرون عن تردد قناة وناسه على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، والبيانات المطلوبة لتشغيلها على جهاز الرسيفر، وسنوضح كل هذه التفاصيل في هذا المقال، فتابعونا من خلال موقعنا البديل الاخبارية.

تردد قناة وناسه 2024 بجودة عالية

تردد قناة وناسة : 11470.

كما معدل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي : نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

أقوى تردد لقناة وناسة Wanasah 2024 على عرب سات

تردد قناة وناسة، كما يمكنك متابعة قناة عن التردد التالي 11270.

القمر الصناعي : عرب سات.

كما ان معامل الترميز الخاص بقناة وناسة الجديد: 27500.

تصحيح الخطأ :3/4.

كذلك الجودة قناة وناسه هي: HD.

خطوات تثبيت التردد