كل جديد في تحديث واتساب جي بي الاخضر (بدون حظر) .. إصدار قوي يزيد من خصوصيتك وحاجات تانية كتير

تحديث واتساب جي بي الاخضر الذي يحوز بنسبة تحميل كبيرة فهو نسخة مطورة من واتساب الأصلي مع إضافة الكثير من التحديثات للتطبيق مما جعله من التطبيقات المميزة بشكل كبير وهو يعمل مع كل أجهزة الاندرويد المختلفة بالإضافة لوجود الكثير من الإضافات المميزة في التطبيق، كما يتم تحميله بخطوات بسيطة وسهلة، فالتطبيق يحمل المزيد من التحسينات المميزة التي سنقوم بعرضها لكم خلال سطور هذا المقال.

مميزات تحديث واتساب جي بي الاخضر

يمكن تحديث واتساب جي بي الاخضر من خلال تحميل النسخة الجديدة من التطبيق وتثبيتها بخطوات سهلة وبسيطة عبر الهاتف ليتم استخدام التطبيق والتمتع بمميزاته كالآتي:

من خلاله يمكن تشغيل 3 أرقام واتساب على الهاتف كما يمكن الاستمتاع بخلفية متحركة على الهاتف أو تغيير الخلفية من بين أشكال مختلفة من الخلفيات.

يحتوي التطبيق على مجموعة كبيرة من المميزات لذلك فهو من أفضل تطبيقات الهاتف الذكية التي يمكن استخدامها.

كما أنه خفيف ولا يأخذ مساحة كبيرة على الجهاز بحيث يتم تثبيته على الجهاز بسهولة وبخطوات بسيطة ليتم استخدامه بعد التثبيت.

كما أنه ضد الحظر لذلك فهو تطبيق مميز بشكل كبير.

وهناك الكثير من روابط التنزيل المختلفة التي يمكن من خلالها تحديث التطبيق واستخدامه بشكل مباشر بعد تحديثه وتثبيته على الهاتف بسهولة عبر الرابط الخاص به.

مواصفات تحديث واتساب جي بي الاخضر

بعد التعرف على مميزات تحديث واتساب جي بي الاخضر، نوصح لكم مواصفات التطبيق وكيفية التعامل معه كالآتي: