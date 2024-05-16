بالرقم الامتحاني نتائج الثالث متوسط 2024 موقع نتائجنا pdf الدور الاول كل مدارس المحافظات

ينتظر عدد كبير من الطلاب نتائج الثالث متوسط بكل لهفة، حيث تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج الترم الاول، والتي يمكن الاستعلام عنها بكل سهولة ويسر من خلال موقع وزارة التربية أو من خلال موقع نتائجنا، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث المتوسط فور الانتهاء من الامتحانات وعمليات التصحيح والمراجعة، ويتم عرضها إلكترونيا، وذلك تيسيرا وتسهيلا على الطلاب كما هو معروف من وزارة التعليم العراقية.

نتائج الثالث متوسط

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط، بعد الانتهاء مباشرة من امتحانات الفصل الدراسي، وتصحيحه ومراجعته، وذلك على النحو التالي:

من الأمور التي ينتظرها طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق بفارغ الصبر هو نتائج الثالث متوسط.

ويذكر أن نتائج الفصل الدراسي الأول قد تم الإعلان عنه عقب الانتهاء من الامتحانات.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفصل الدراسي الثاني على نفس شاكلة الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول.

حيث يتم الإعلان وطرح النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم أو موقع نتائجنا.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط

هناك عدة خطوات سهلة وبسيطة يمكن اتباعها عند ظهور نتائج الثالث متوسط، و من خلالها يمكن الحصول على النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وهي تتمثل في التالي: