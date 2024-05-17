تنزيـل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة “بغداد + البصرة + كركوك + كل المحافظات” ملفات جوجل درايف pdf

ينتظر عدد كبير من المواطنين العراقيين عن اسماء الرعاية الاجتماعية، والتي يتم تقديم دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لهم من قبل الدولة، وحرص الكثير من المواطنين العراقيين على التقديم في هذه الوجبة والاستفادة من السلع والمواد الغذائية التي تقدمها الحكومة، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن اسماء المستفيدين في الوجبة السابعة والأخيرة من دعم الرعاية الاجتماعية، وهو ما نوضحه بالتفصيل من خلال السطور التالية لهذا المقال.

شروط اسماء الرعاية الاجتماعية

نوضح لكم أهم الشروط التي حددتها الدولة العراقية للحصول على دعم اسماء الرعاية الاجتماعية والتي يعد من أهمها ما يلي:

أن يكون المتقدم حامل للجنسية العراقية، ومقيم داخل حدود الدولة.

كما يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام.

ويشترط أيضا أن لا يكون أكبر من 60 عام وهذا بالنسبة للرجال.

أما النساء فيشترط أن يكون العمر بين 16 وحتى 55 عام.

يشترط أيضا في طالب الدعم أن لا يكون لديه أي أملاك وعقارات باهظة الثمن.

كما يشترط عدم حصول المتقدم على وظيفة ثابتة في القطاع الحكومي.

رابط الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية

اسماء الرعاية الاجتماعية لم يتم الإعلان عنها حتى هذه اللحظة، ولكن حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن عدة خطوات من خلالها يتم الاستعلام عن الأسماء المستفيدة وتتمثل هذه الخطوات في التالي: