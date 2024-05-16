رسميًا .. رابط استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق 2024 بالاسم

بدأت امتحانات الصف السادس الابتدائي في العراق في الثاني عشر من مايو، واستمرت حتى التاسع عشر من نفس الشهر، حيث ينتظر جميع الطلاب وأولياء أمورهم بفارغ الصبر نتائجهم بعد انتهاء الامتحانات، وقد أعلنت وزارة التعليم العراقية أنها ستقوم برصد درجات كل طالب بدقة بعد انتهاء عملية التصحيح، سنوضح في مقالنا هذا التالية للمتابعين رابط الاستعلام عن النتائج، كما سنذكر كذلك كيفية استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم.

الاستعلام نتائج الدور الأول للصف السادس الابتدائي لعام 2024

يمكن للطلاب في كافة محافظات العراق الاطلاع على نتائج الصف السادس الابتدائي عبر الإنترنت عن طريق موقع وزارة التربية العراقية، وتتضمن خطوات الاستعلام ما يلي:

أولاً يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على الإنترنت.

من الصفحة الرئيسية، يتم النقر على قسم الامتحانات.

من ثم يتم تحديد المستوى التعليمي والسنة الدراسية بالإضافة إلى تعيين الفصل الدراسي.

بعد ذلك يتم إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس.

من ثم يتم انقر على استعلام.

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم

يحصل كافة التلاميذ على نتائج الصف السادس الابتدائي بمجرد الانتهاء من عملية التصحيح، ولهذا يبحث العديد من الطلاب في الوقت الحالي على موقع وزارة التربية والتعليم من أجل استخراج النتائج حيث توفر الوزارة للطلاب رابطاً خاصًا لاستخراج نتائج الصف السادس الابتدائي لتسهيل الوصول إلى نتائجهم بسهولة، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم في العراق، حيث يمكن استخراج النتائج الخاصة بالطلاب عند ادخال الاسم فقط.