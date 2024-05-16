اقوى مغامرات جديدة وشيقة .. تردد قناة توم وجيري على النايل سات 2024 لمتابعة افلام كرتون مدبلجة

يمكنك تنزيل تردد قناة توم وجيري على النايل سات 2024، حيث تزايد البحث عن هذا التردد خلال الساعات الراهنة وذلك لأنها تعد من أشهر قنوات الأطفال التي تقدم محتوى مميزاً يجذب الكثير من الأطفال حيث تعرض القناة مشاهد كرتونية مضحكة تبرز المشاكسات بين توم وجيري، مما يجعلها محبوبة لدى الصغار والكبار على حد سواء. لذلك، يسعى العديد من الآباء والأمهات إلى معرفة تردد قناة توم وجيري الجديد على القمرين الصناعيين النايل سات والعرب سات، وفي هذا الصدد سوف نستعرض ترددها عبر السطور القادمة، إلى جانب ذكر خطوات تنزيل القناة بالتفصيل من أجل استقبالها بأعلى جوده.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات 2024

يتساءل العديد من المتابعين عن تردد قناة توم وجيري على النايل سات 2024 وذلك من أجل تحسين جودة الصوت والصورة الذي أعلنت عنه الإدارة وهو:

اسم القمر الصناعي: النايل سات

تردد القناة: 12149

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

جودة القناة: SD

وأما تردد قناة توم وجيري على العرب سات يكون على النحو التالي

اسم القمر الصناعي: العرب سات

تردد القناة: 11315

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

جودة القناة: SD

كيفية تنزيل تردد قناة توم وجيري على النايل سات 2024

يمكن تنزيل تردد قناة توم وجيري على النايل سات 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية: