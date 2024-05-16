الاجازة بدأت سلي أطفالك.. ترددات قنوات الاطفال الجديدة 2024 على النايل سات لمتابعة جميع حلقات الكرتون

يبحث العديد من أولياء الأمور عن ترددات قنوات الاطفال الجديدة 2024 من أجل توفير وقت للاستمتاع بمحتوى مفيد، وتسعى جميع القنوات الفضائية المجانية الخاصة بالأطفال التي تبث على القمر الصناعي نايل سات، إلى تقديم محتوى آمن يسهم في تعزيز السلوكيات الحميدة وتنمية مدارك الأطفال، بالإضافة إلى تعزيز قدرتهم على التعبير والتعلم والتوعية، وتقدم هذه القنوات مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تساعد الأطفال على اكتساب مهارات جديدة وتوسيع معرفتهم بالعالم من حولهم، ومن خلال متابعة هذه القنوات، يمكن للأطفال تعلم قيم وأخلاق إيجابية، بالإضافة إلى تطوير قدراتهم الإبداعية والتفكيرية.

ترددات قنوات الاطفال الجديدة 2024

وسوف نستعرض ترددات قنوات الاطفال الجديدة 2024 التي يمكن للجميع تنزيلها والاستمتاع بمحتوى آمن، وتكون على النحو التالي:

1- تردد قناة طيور الجنة

هو أحد الترددات المهمة التي يبحث عنها الكثيرون، حيث تعد هذه القناة مصدرًا رئيسيًا للأناشيد الإسلامية والتعليمية الهادفة، ويمكنك استقبال قناة طيور الجنة على نايل سات باستخدام البيانات التالية:

التردد: 11310.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

ومن خلال هذه البيانات، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك لاستقبال قناة طيور الجنة والاستمتاع بمحتواها المميز الذي يهدف إلى تعزيز القيم الدينية والتربوية للأطفال والعائلة بشكل عام.

2- تردد قناة توم وجيري

التردد: 11355.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

3- تردد قناة ميكي

التردد: 11528.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

4- تردد قناة MBC3

التردد: 11457.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: رأسي.

كيفية تنزيل ترددات قنوات الاطفال الجديدة 2024

يمكن للأطفال تنزيل تردد قنوات الاطفال الجديدة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية: