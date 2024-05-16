“بالتقديرات” بوابة التعليم الاساسي بالرقم القومي 2024 الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من وزارة التعليم

بوابة التعليم الاساسي بالرقم القومي 2024 من أهم المنصات التي يرغب أولياء الأمور والطلاب في الاطلاع عليها، وذلك لأنها تتيح نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي، وكذلك نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس الابتدائي، وتوضح الدرجات بالتفصيل في جميع المواد، وتعد من المنصات الرسمية والمعتمدة من الوزارة التي تساعد الطلاب في الاستعلام عن نتائجهم، وسيتم توفير النتائج عليها بمجرد الانتهاء من رصد الدرجات وتجميعها، ومن المتوقع الإعلان عن ظهور النتائج في غضون أسبوع بحد أقصى.

بوابة التعليم الاساسي بالرقم القومي 2024 الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

تقوم وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية بتوفير رابط بوابة التعليم الاساسي بالرقم القومي 2024 للطلبة أولياء أمورها، حتى تسهل عليهم عملية الاستعلام عن النتيجة عند ظهورها، ومن المتوقع ان يتم الاعلان الرسمي عن ظهور النتيجة خلال الاسبوع القادم بحد اقصى، وسيتم توفير كشوف نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس عبر المنصة وذلك بمجرد انتهاء أعمال التصحيح واعتماد النتائج ورفعها على الموقع، حتى يتمكن الطلاب من الوصول إلى درجاتهم بالتفصيل في كافة المواد عبر هذه المنصة التي توفر خدمتها لجميع طلاب الصفوف النقل في كافة محافظات الجمهورية، ويمكنهم البحث عن درجاتهم سواء بالاسم أو الرقم القومي أو رقم الجلوس كما توفر الوزارة خدمة الاستعلام بشكل تليفوني.

بوابة نتائج التعليم الأساسي الرابع والخامس والسادس الابتدائي

توفر بوابة التعليم الاساسي بالرقم القومي 2024 جدا لجميع طلاب التعليم الأساسي، حيث يمكنهم الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات، نوضحها في السطور التالية: