“رابط فعال” تسجيل سكنات عدل 3 والشروط المطلوبة عبر inscription.aadl.dz

أعلن وزير السكن والعمران في الجزائر، محمد بلعريبي، عن فتح باب التسجيل في سكنات عدل 3 لعام 2024، مؤكدًا أن الأسعار جاءت مرتفعة نسيبًا مع الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية الملائمة، مع إطلاق بعض التسهيلات التي يبحث عنها جميع المواطنين في ولايات دولة الجزائر، إضافة إلى أنه يمكن التسجيل في هذه المبادرة إلكترونيًا، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية التسجيل في سكنات عدل 3

هناك بعض الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم التسجيل في سكنات عدل 3 بجميع ولايات الجزائر، وفقًا للأتي:-

أن يتم الذهاب إلى الوكالة الوطنية التابعة لوزارة الإسكان والعمران الجزائرية.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من الوكالة.

القيام بإختيار دفعة سكنات عدل 3.

ليتم بعدها إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم في الخانات المخصصة لذلك.

إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في سكنات عدل 3.

التأكد من البيانات والوثائق التي تم إدخالها صحيحة ليتم قبول الشخص المتقدم.

الضغط على زر “إرسال الطلب” أو تأكيد.

ما هي شروط سكنات عدل 3 بالجزائر؟

وعن بعض الشروط التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم التسجيل في سكنات عدل 3 داخل ولايات دولة الجزائر، اتباع ما يلي:-