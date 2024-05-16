فلوس الشغل 8 بواكي ونص.. وظائف وزارة العمل للجنسين في 20 محافظة مصرية تحسبًا لهذه الاجراءات

تحرص وزارة العمل المصرية على توفير الكثير من وظائف وزارة العمل في القطاع الخاص لكافة الشباب الخريجين، حيث أن الوزارة تعمل بكل طاقتها بالتعاون مع الشركات والمؤسسات من القطاع الخاص لتوفير وظائف شاغرة مناسبة للشباب، وقامت الوزارة منذ قليل بالإعلان عن توافر فرص يصل عددها إلى حوالي 900 وظيفة في عدد من المحافظات وهو ما نوضحه بالتفصيل من خلال هذا التقرير.

وظائف وزارة العمل

تم الإعلان منذ قليل عن وظائف وزارة العمل، والتي يتوفر بها حوالي 945 فرصة عمل لكافة الشباب الخريجين، كما أن الوزارة تشجع الشباب على الانخراط في العمل في القطاع الخاص، لأن ذلك يزيد من عملية الإنتاج في الدولة وبالتالي يزيد من عملية التنمية الاجتماعية وخلق فرص عمل أكبر، وجاء إعلان الوزارة عن الوظائف الشاغرة على النحو التالي:

أعلنت وزارة العمل عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة يصل عددها إلى حوالي 945 فرصة عمل.

الوظائف متوفرة لكلا الجنسين، ولكن يشترط أن يكون المتقدم من سن 21 عام حتى سن 40 عام.

الوظائف مناسبة لحملة المؤهلات العليا، فهناك وظائف للمدرسين وأخرى لفريق التمريض.

الوظائف مطلوبة في الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات “أكاديمية ناس”.

الرواتب مجزية، ولكن يتم تحديدها أثناء المقابلة الشخصية مع مسؤولي الأكاديمية، وهي تخضع لإشراف الإدارة العامة.

وزارة العمل ووظائف الشباب

تم الإعلان عن وظائف وزارة العمل في يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024، وهي بلا شك من ضمن خطوات الوزارة لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب حيث تحرص وزارة العمل على التالي: