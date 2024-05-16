“1و2 اعدادي” لينك نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي 2024 بالاسم عبر مواقع مديريات التربية والتعليم

لينك نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي 2024 بالاسم عبر بوابة التعليم الاساسي يتم البحث عنه خلال الساعات الأخيرة، حيث إن امتحانات الصف الأول والثاني على مشارف الانتهاء، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم لينك مخصص لظهور هذه النتائج من خلال الاسم أو الرقم الجلوس، والجدير بالذكر أن الامتحانات قد مرت بدون أدنى أي شكاوي تتعلق بصعوبة الامتحانات، وفي هذا السياق سوف نبين طريقة الاستعلام عنها عبر السطور القادمة.

لينك نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي 2024 بالاسم

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة من خلال بوابة التعليم الأساسي حيث أعلنت الوزارة عن لينك نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي 2024 بالاسم حتى يسهل للجميع التعرف على درجاتهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى لينك بوابة التعليم الأساسي .

حدد بعد ذلك نتيجة سنوات النقل.

اختر المرحلة الاعدادية.

انقر على الصف المراد الاستعلام عنها.

حدد الفصل الدراسي الأول.

انقر في النهاية على الاستعلام.

توزيع درجات الصف الأول والثاني الاعدادي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نظام تقييم طلاب الصف الأول الإعدادي والثاني، حيث يتم تقسيم المجموع الكلي للدرجات للعام الدراسي إلى 280 درجة، مقسمة بالتساوي على الترمين، أي 140 درجة لكل ترم.

وتكون توزيع الدرجات للترم الواحد يكون كالتالي:

80% من الدرجات مخصصة لامتحان نهاية الترم، أي 112 درجة من مجموع 140 درجة.

وبينما 10%من الدرجات مخصصة للاختبارات الشهرية، أي 14 درجة.

وكذلك 10% من الدرجات مقسمة بالتساوي على الحضور والانضباط بواقع 5% لكل منهما أي 7 درجات لكل منهما.

وأما بالنسبة للمجموع الكلي، يتم توزيع الدرجات كما يلي: