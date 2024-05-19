“وزارة التربية تعلن عن”.. نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 عموم العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 عموم العراق، وذلك فور الإنتهاء من امتحانات الثالث متوسط الدور الأول لهذا العام، والتي من المفترض أن تبدأ في نهاية مايو، وتنتهي في أول يونيو، حيث يمكن الإستعلام عن هذه النتيجة عبر الموقع الرسمي للوزارة باستخدام رقم جلوس الطالب أو اسمه، وفى هذا المقال سنوضح بالتفصيل ما كيفية الإستعلام عن هذه النتيجة.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول

صرحت وزارة التربية العراقية أن موعد بدء امتحانات الدور الأول للصف الثالث متوسط للعام الدراسي 2024 سيكون في يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024، وستنتهي هذه الامتحانات في يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024، وبمجرد الإنتهاء من أداء الطلاب لهذه الامتحانات سيتم تصحيحها من قبل هيئة التدريس، وإرسال نتائج الثالث متوسط الدور الأول إلى الوزارة لاعتمادها، ومن ثم إلاعلان عنها فور ظهورها بالموقع للإستعلام عنها إلكترونيا عبر موقع الوزارة باستخدام رقم الجلوس أو اسم الطالب.

الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول

أوضحت وزارة التربية العراقية أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 عموم العراق إلكترونيا بعد الإنتهاء من فترة الإمتحانات بمدة قليلة عبر الموقع الرسمي للوزارة، ويكون ذلك وفق خطوات معينة تتمثل فيما يلي: