الوجبة سيفن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي mazalti كافة محافظات وربوع العراق

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اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة
من أهم الأحاديث المتداولة في الشارع العراقي هو الحديث عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، حيث يتساءل عدد كبير من المواطنين عن سبب التأخر في الإعلان عن الأسماء المقبولة في هذه الوجبة، حتى أنه بسبب ذلك التاخير ظهرت شائعات تفيد بإلغاء الدعم ولكن هذا ما تم نفيه من قبل الحكومة العراقية، والتي أكدت على صرف الدعم فور الانتهاء من فحص الطلبات.
شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية
تعمل الحكومات بكل طاقتها لتوفير الدعم المناسب وإيصاله لمستحقيه من أبناء الشعب لذلك، وضعت الوزارة عدة شروط يجب توافرها فيمن يتم صرف الدعم له من بين كافة المتقدمين ومن هذه الشروط ما يلي:
- الجنسية العراقية شرط أساسي للحصول على الدعم.
- كما أن الإقامة من الشروط الهمة.
- عدم امتلاك المتقدم أي سجلات تجارية، أو عقارات وأملاك.
- تحميل كافة المستندات المطلوبة للحصول على الدعم الخاص بالرعاية الاجتماعية.
- أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام وأن لا يزيد عن 60 عام
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة
يرغب عدد كبير من المواطنين العراقيين معرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، ولكن حتى وقتنا الحالي لم يتم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية في هذه الوجبة والتي تقدم لها الكثير من المواطنين العراقيين، ويرجع ذلك إلى التالي:
- تأخر الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة كثيرا مما أعطى فرصة لإطلاق الكثير من الشائعات في الشارع العراقي.
- حيث أفادت بعض الاخبار المتداولة أنه هناك نية لإلغاء الدعم من قبل الحكومة العراقية وهو ما نفته الحكومة العراقية بدورها، مشددة على المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية.
- أرجعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق والتي تقدم برنامج الرعاية الاجتماعية سبب التأخير إلى كثرة الطلبات المقدمة من المواطنين العراقيين.
- أكدت الحكومة العراقية أنها ستقوم بالإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة خلال الفترة القادمة، ويتمكن الإستعلام عن اسماء المشمولين بهذا الدعم عن طريق الرابط الخاص التي أعلنته وزارة العمل وهو رابط مظلتي، مع اتباع الخطوات الصحيحة للاستعلام، عن طريق ادخال كافة البيانات الخاصة بالمتقدم بشكل صحيح.