الوجبة سيفن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي mazalti كافة محافظات وربوع العراق

من أهم الأحاديث المتداولة في الشارع العراقي هو الحديث عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، حيث يتساءل عدد كبير من المواطنين عن سبب التأخر في الإعلان عن الأسماء المقبولة في هذه الوجبة، حتى أنه بسبب ذلك التاخير ظهرت شائعات تفيد بإلغاء الدعم ولكن هذا ما تم نفيه من قبل الحكومة العراقية، والتي أكدت على صرف الدعم فور الانتهاء من فحص الطلبات.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

تعمل الحكومات بكل طاقتها لتوفير الدعم المناسب وإيصاله لمستحقيه من أبناء الشعب لذلك، وضعت الوزارة عدة شروط يجب توافرها فيمن يتم صرف الدعم له من بين كافة المتقدمين ومن هذه الشروط ما يلي:

الجنسية العراقية شرط أساسي للحصول على الدعم.

كما أن الإقامة من الشروط الهمة.

عدم امتلاك المتقدم أي سجلات تجارية، أو عقارات وأملاك.

تحميل كافة المستندات المطلوبة للحصول على الدعم الخاص بالرعاية الاجتماعية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام وأن لا يزيد عن 60 عام

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يرغب عدد كبير من المواطنين العراقيين معرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، ولكن حتى وقتنا الحالي لم يتم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية في هذه الوجبة والتي تقدم لها الكثير من المواطنين العراقيين، ويرجع ذلك إلى التالي: