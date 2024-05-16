“هنـــا” نتائج السادس الاعدادى بالعراق الدور الاول 2024 .. جميع المحافظات نينوي والبصرة والكرخ

بالتزامن مع بداية الامتحانات في العراق يبحث الكثير من الطلاب عن نتائج السادس الاعدادى بالعراق الدور الاول 2024 حيث تستعد وزارة التربية العراقية بكل جهودها في جميع المحافظات العراقية لبداية امتحانات السادس الاعدادي الدور الأول خلال الأسبوع القادم ، وسيتم اعلان النتيجة فور انتهاء الامتحانات مباشرة عبر موقع وزارة التربية العراقية ، وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي إلكترونيًا فور ظهورها.

نتائج السادس الاعدادى بالعراق الدور الاول 2024

للحصول على نتائج السادس الاعدادي الدور الاول إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية العراقية فور ظهور النتائج يجب تطبيق الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول عبر موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية العراقية. ثم قم باختيار أيقونة “نتائج الطلاب”. ثم قم باختيار “نتائج السادس الاعدادي الدور الأول”. ثم قم بتسجيل الرقم الامتحاني الخاص بالطالب. ثم قم باختيار المحافظة التابع لها الطالب. ثم اضغط علي “عرض النتيجة.

موعد امتحانات السادس الاعدادي الدور الاول 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية عبر موقعها الرسمي عن جدول امتحانات السادس الاعدادي الدور الاول في جميع المحافظات العراقية ، حيث تبدأ الامتحانات يوم الثامن من شهر يونيو 2024 وتنتهي يوم الثاني من شهر يوليو 2024 وتبدأ عمليات التصحيح والمراجعة فور انتهاء الامتحانات مباشرة وسيتم رصد درجات جميع الطلاب في جميع المواد الدراسية المختلفة ورفعها إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية العراقية ، وتعمل وزارة التربية العراقية بكل جهودها على تنظيم عملية الامتحانات على الطلاب واتخاذ العديد من الإجراءات التي تضمن نظام العملية الامتحانية.