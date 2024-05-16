الآن رابط ولينك نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024

الآن متاح لينك نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم، وذلك عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي في محافظة القاهرة، والتي من خلالها يمكن لجميع الطلاب الحصول على نتيجة الصف الأول الاعدادي الفصل الدراسي الثاني، الترم الثاني وذلك من خلال الرقم القومي عبر البوابة الإلكترونية أو من خلال بوابة نتيجة نت.

بالإضافة إلى ذلك فقد انتهى عدد كبير من المدارس بالمحافظات من تصحيح أوراق الامتحانات والبدء في نشر النتائج الخاصة بها، ومن خلال المقال الحالي سنتعرف على طريقة الحصول على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

كيفية الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي

كما يمكنك الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم، حيث انتهى جميع الطلاب من أداء كافة امتحانات الصفين الاول والثاني اعدادي، ويمكنك الآن الحصول على نتيجة الصف الأول الاعدادي من خلال المدرسة التابع لها الطالب أو الطالبة، فيما سيتم إتاحة كافة النتائج عبر منصة نتيجة نت وذلك من خلال الاستعلام عن نتيجة الترم الأول في المحافظة التابع لها.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي لمحافظة القاهرة

بينما أعلنت مديرية التعليم بمحافظتي القاهرة والجيزة عن توفير رابط إلكتروني لاستعلام نتيجة أولى اعدادي الترم الثاني.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024

توفر بوابة التعليم الأساسي رابط استعلام نتيجة امتحانات الترم الثاني لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصفين الاول والثاني الاعدادي، إضافة الى نتيجة الشهادة الاعدادية، فيما يمكنك الاستعلام عن النتيجة بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم الضغط على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي.

اختار منها نتائج مرحلة النقل.

يتم أضافة الرقم القومي للطالب أو الطالبة.

ثم يتم تحديد المرحلة الإعدادية.

اختر الصف الأول وحدد العام والفصل الدراسي الحالي 2023\2024.

وأخيرا يتم الضغط على كلمة استعلام ستجد نتيجة الامتحانات.

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