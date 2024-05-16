“مصاري حلوة!!” سلم الرواتب الجديد 2024 العراق بعد الزيادة الاخيرة من وزارة العمل

على الرغم من اقرار الحكومة بزيادة رواتب العاملين في الدولة إلا أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ سلم الرواتب الجديد 2024 العراق، والذي تم الإعلان عنه من قبل الحكومة العراقية منذ فترة سابقة، ومن جانبه أكد مجلس النواب بأنه قد تم وضع تفاصيل قائمة الأجور من قبل اللجنة النيابية وتم إرسالها إلى مجلس الوزراء لتطبيقها بالفعل ضمن ميزانية 2024، وذلك لاكمال باقي إجراءات تنفيذها وصرف الزيادة الجديدة للعاملين.

سلم الرواتب الجديد 2024 العراق

من جانبها قامت اللجنة النيابية في مجلس النواب في العراق بعمل سلم الرواتب الجديد 2024 العراق، والذي ينص على أن الزيادة تكون وفقا للخبرة المكتسبة وسنوات العمل في القطاع، حيث جاءت الزيادة على النحو التالي:

من المقرر أن يكون راتب الدرجة الأولى حوالي مليون ومائتي دينار عراقي.

اما راتب الدرجة الثانية فيكون مليون و37 ألف دينار عراقي.

وبالنسبة لراتب الدرجة الثالثة فهو 830 ألف دينار عراقي.

والراتب الخاص بالدرجة الرابعة حوالي 792 ألف دينار عراقي.

وجاء راتب الدرجة الخامسة ليكون حوالي 675 ألف دينار عراقي.

راتب إضافية تم اقرار زيادتها

من أهم الدرجات التي شملها سلم الرواتب الجديد 2024 العراق، والتي أكدت عليها اللجنة النيابية هو زيادة كل من الدرجة الثامنة والدرجة التاسعة والدرجة العاشرة بنسبة وصلت إلى حوالي 50%، وراتب الدرجة السادسة حتى الثامنة جاء ذلك على النحو التالي: