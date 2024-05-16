“لولو ضاعت عند الدكتور” نزل تردد قناة وناسة بعد التحديث 2024 على قمر صناعي نايل سات والعرب سات

استطاعت قناة وناسة، من الدخول إلى كل بيت وجذب ملايين المتابعين ما بين الصغار والكبار، حتى أن القناة هي أصبحت متخصصة في تقديم المحتوى الطفولي المتنوع التي يعشقه الكثير من الأشخاص، بما يتناسب مع مختلف الأعمار، إضافة إلى أن القناة ذلك عملت على جذب الأطفال عبر البرامج التعليمية والتنموية المميزة التي تُساعدهم على اكتساب المهارات الأكثر تميزًا، ويمكنك التعرف على التردد الجديد للقناة، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

وأصبح من السهل إمكانية تحميل قناة وناسة أطفال الجديد على العديد من الأقمار الصناعية، التي تتمثل في النايل سات والعرب سات، وفقًا لمجموعة من المعلومات الأكثر أهمية، التي يُرجى القيام بإتباعها لكي تقوم بتنزيل قناة وناسة أطفال الجديد، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة الجديد يكون النايل سات.

التردد الجديد لقناة وناسة الخاص بنقل المحتوى الطفولي والكرتوني المميز يكون 11595.

بينما معامل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500.

استقطاب قناة وناسة الجديد يكون عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

نزل تردد وناسة الجديد 2024 على العرب سات

كما يمكنك القيام بمعرفة التردد الجديد والخاص بقناة وناسة الجديد، لكي تتمكن من مشاهدة كل ما هو جديد ومميز ما بين البرامج والأفلام والمسلسلات، وغيرها من المحتوى المميز التي يعشقه الصغار والكبار، كما في البيانات التالية:-