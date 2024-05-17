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تحديثات في واتساب جي بي (حل مشكلة حدث خطأ) .. إضافات متميزة اتسابق في معرفتها
تحديثات في واتساب جي بي
يعد تحديثات في واتساب جي بي من أهم الأمور التي يحرص على متابعتها عدد كبير من المستخدمين في كافة أنحاء العالم من مستخدمي تطبيق واتساب جي بي، والذي يعد نسخة معدلة من واتساب الرسمي، حيث يتميز تطبيق المراسلات والدردشات المعدلة بالكثير من الإضافات والامكانيات التي يخلو منها التحديث الرسمي، يفضله عدد كبير من المستخدمين حول العالم.
تحديثات في واتساب جي بي
يحرص عدد كبير من المستخدمين على متابعة تحديثات في واتساب جي بي والتي تعطي التطبيق مزيدا من المميزات الإضافية التي تسهل عملية المراسلة و الدردشات، ويعتبر التطبيق نسخة مطورة من تطبيق واتساب ماسنجر الرسمي، وتتمثل معلومات التطبيق في التالي:
- اسم التطبيق هو واتساب جي بي.
- التحديث الاخير لتطبيق شهر أبريل 2024.
- التطبيق متطور من النسخة الأصلية لتطبيق واتس اب ماسنجر الأخضر الرسمي.
مميزات تحديثات في واتساب جي بي
من خلال حديثنا عن تحديثات في واتساب جي بي، لا نتوقف عند ذلك الحد فقط بل نوضح لكم بعض المميزات المهمة التي تجعل المستخدم يفضل واتساب جي بي عن الوتس اب الرسمي ومن أهم هذه المميزات ما يلي:
- يمكن من خلال نسخة واتساب جي بي المطورة أن تقوم بإخفاء الظهور حين الاتصال بالتطبيق مما يعطي خصوصية أكثر للمستخدم.
- كما يمكن تفعيل عدم ظهور العلامة الزرقاء في الرسائل عند قرأتها.
- يمكن بكل سهولة تخصيص المحادثة، كما يمكن تغيير لون المحادثة والواجهة الرئيسية.
- يمكن تنزيل الآلاف من السمات المجانية وفق لاهتمام المستخدم.
- ويمكن حفظ حالات الواتس بكل سهولة.
- يمكن منع حذف الرسائل بعد وصولها إلى المستخدم.
- يمكنك إيقاف مكالمات الفيديو والصوت.
- إتاحة قفل التطبيق حتى لا يستخدمه غيرك وذلك من خلال خيار البصمة أو النمط.