ألف مبروك.. دلوقتي رابط نتيجة أولى ثانوي 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

عقب الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني (الترم الثاني) لكلا الصفين الأول والثاني الثانوي، يمكن الآن لجميع الطلاب الوصول الى والحصول على جميع نتائج الامتحانات الخاصة بهم وذلك من خلال المدرسة التابع لها الطلاب، كما يتم نشر الكشوف الخاصة بالنتائج التي تحتوي على اسم الطالب أو الطالبة ورقم الجلوس، بالإضافة إلى مختلف الدرجات في جميع المواد، كما أنه من المقرر نشر النتائج عبر بوابة النتائج الإلكترونية ويمكن الاستعلام عنها من خلال استخدام رقم الجلوس فقط حيث ستكون النتائج متاحة بالاسم فقط في جميع المدارس.

تعرف على توزيع درجات طلاب الصف الأول الثانوي

كما ان توزيع درجات الصف الأول الثانوي يعتمد على عدة عوامل أساسية، تتضمن هذه العوامل تقييمات واختبارات الشهور، حيث سيتم اختيار أعلى الدرجات في تلك الاختبارات الشهرية، بإضافة إلى الدرجات الخاصة بامتحان نهاية الفصل الدراسي.

كما يؤخذ في الاعتبار درجات الانضباط والسلوك في المدرسة، ودرجات الحضور والانتظام.

تعرف على توزيع درجات المواد لطلاب الصف الأول الثانوي

هذا ويتم توزيع درجات كل مادة لطلاب الصف الأول الثانوي على النحو التالي:

– مادة اللغة العربية مكونة من 50 درجة.

– مادة اللغة الإنجليزية من 40 درجة.

– مادة اللغة الأجنبية الثانية من 30 درجة.

– مادة الرياضيات من 40 درجة.

– مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء من 20 درجة.

– مواد الفلسفة والمنطق والتاريخ والجغرافيا من 20 درجة.

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