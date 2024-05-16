شوف اسمك فالوجبة السابعة ؟ .. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 كشوفات مظلتي وزارة العمل

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 يترقب الإعلان عنها عددًا كبيرًا من المواطنين بالعراق، ولهذا تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوفير كشوف المستحقين لتلقي مساعدة الدفعة الأخيرة من هذا البرنامج بشكل الإلكتروني على منصة مظلتي، حتى تسهل عليهم عملية الاستعلام ويتم توجيه المساعدات إلى الفئات التي تعاني من أزمات اقتصادية مثل الأيتام والأرامل والمطلقات وأصحاب الأمراض، ونوضح أهم المعلومات عن هذا البرنامج وطريقة الاستعلام عن أسماء المستفيدين في السطور التالية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

يستطيع أي مواطن عراقي تحميل كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عن طريق منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، حيث يستطيع في خلال ثوان معدودة تحميل كشوف المستفيدين وذلك بعد اتباع هذه الخطوات:

قم بالذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

اختر الرعاية الاجتماعية.

سجل رقم الدفعة واختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.

حدد المحافظة التابع لها المتقدم.

سجل جميع البيانات المطلوبة.

اضغط على أيقونة بحث.

انتظر حتى تظهر الكشوف.

واضغط على زر تنزيل.

المستندات المطلوبة للتقديم في الرعاية الاجتماعية 2024

يتم اختيار اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 من الفئات الاجتماعية التي تعاني من ظروف صعبة اقتصادية، وحتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن كشوف المستفيدين ويتم تقديم المساعدات للمواطن البسيط والفقير من أجل تحسين ظروف حياته ومنحه حياة كريمة، ومن أهم الأوراق اللازمة عند التقديم ما يلي: