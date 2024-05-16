لينك results.mlazemna.com استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 من وزارة التربية بالعراق

لينك استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 تعد من أكثر الموضوعات التي تشغل بال الطلاب وأولياء أمورهم في الوقت الحالي، وذلك بسبب اقتراب وزارة التربية والتعليم بالعراق على الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الإجابات وتجميع الدرجات لتقوم بعدها برفعها على الموقع الرسمي وتعلن ظهورها، وفي السطور التالية نوضح رابط وخطوات استخراج النتيجة والعديد من التفاصيل الأخرى عن هذا الموضوع.

لينك استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024

بإمكان جميع الطلبة والطالبات من كافة محافظات العراق استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 بكل سهولة ويسر من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة التعليم، الذي يقدم هذه الخدمة بشكل مجاني بالإضافة إلى العديد من الخدمات التعليمية الأخرى ويمكن الاطلاع على النتيجة عن طريق واتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

أو اللجوء إلى موقع نتائجنا.

من الصفحة الرئيسية انقر على زر قسم الامتحانات.

قم بتحديد الاستعلام عن النتائج.

بعدها اختر المرحلة الدراسية السنة الدراسية.

قم بكتابة بيانات الطالب.

اضغط على استعلام.

لينك نتائج السادس الابتدائي 2024

بعد أن وضحت وزارة التربية والتعليم بالعراق خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 عبر الموقع الرسمي التابع لها، صرحت الوزارة بأنها في الوقت الحالي تقوم بالإشراف على عملية تصحيح الإجابات والمراجعة للتأكد من أنها تتم بدقة عالية وشفافية من قبل اللجان المتخصصة، وقد أكد مصدر مسؤول بالوزارة أن الاختبارات ستنتهي في يوم 19 مايو الحالي.

وسيتم بعده الإعلان عن النتيجة خلال القليل من الوقت، كما يمكن للطلاب الاستعلام عنها عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة أو عبر منصة نتائجنا، حيث إن هذه هي المنصات الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة والتي تتيح هذه الخدمة للطلاب بطريقة مضمونة، وتهيب الوزارة بالطلاب وأولياء الأمور الانسياق وراء أي مواقع أخرى غير رسمية في الحصول على النتيجة.