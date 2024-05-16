Iraq results نتائج السادس الابتدائي 2024 جميع المحافظات الدور الاول عبر موقع وزارة التربية العراقية ونتائجنا

نتائج السادس الابتدائي 2024 جميع المحافظات ستقوم وزارة التربية العراقية بالإعلان الرسمي عنها وذلك بعد الانتهاء من الامتحانات بفترة قليلة، وذلك بسبب بدء لجان التصحيح في عملها بشكل فوري وإشراف الوزارة على سير عملية التصحيح بشكل دقيق وعادل من أجل الحفاظ على حق كل طالب في أن يحصل على الدرجة التي يستحقها، ونوضح في السطور التالية رابط الاستعلام عن النتيجة عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة وخطوات استخراجها.

نتائج السادس الابتدائي 2024 جميع المحافظات

بسبب انشغال آلاف الطلاب وأولياء الأمور بموضوع نتائج السادس الابتدائي 2024 جميع المحافظات، حرصت وزارة التربية والتعليم العراقية على توفير موقع إلكتروني رسمي يقدم هذه الخدمة بشكل مجاني للطلاب في جميع المحافظات العراقية، كما أكدت الوزارة على لجان التصحيح بأهمية أن تقوم بعملها بأعلى درجات الدقة سواء في التصحيح أو رصد الدرجات وذلك حفاظاً على حق الطلاب، وقد بدأت عمليات التصحيح بعد انتهاء الامتحانات مباشرة حتى يتم الاعلان عن ظهور النتيجة في أقرب وقت ممكن.

استخراج نتائج السادس الابتدائي جميع المحافظات

يمكن استخراج نتائج السادس الابتدائي 2024 جميع المحافظات من خلال المنصة الرسمية التابعة لوزارة التربية العراقية سواء موقع الوزارة الرسمي أو موقع نتائجنا، وذلك من أجل تسهيل عملية الوصول إلى النتيجة على الطلاب وأولياء أمورهم، حيث يتم الاستعلام الكترونيًا والتعرف على درجات جميع المواد بشكل تفصيلي، وكل ما على الطالب هو اتباع هذه الخطوات البسيطة: