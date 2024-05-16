“هِـــنا” نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط الترم الثاني 2024 عبر مديرية التربية والتعليم بجميع المحافظات

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط، زاد البحث من جانب الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في كافة المحافظات المصرية عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط 2024 حيث انتهى الطلاب في الأيام الأخيرة من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل صفوف النقل الابتدائية وبدأ الجميع يتساءل عن درجات أبناءه من أجل الاستعلام عنها ومعرفة الدرجات في جميع المواد، كذلك يتساءل الجميع ما إن كانت النتائج ستظهر على شكل ألوان أم درجات؟ وذلك ما سنتابعه معكم من خلال هذا المقال.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط

ظهرت نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط 2024 الترم الثاني في جميع المدارس على مستوى كافة المحافظات المصرية في الساعات القليلة الماضية، حيث وجه السيد وزير التربية والتعليم بضرورة سرعة إعلان النتائج للطلاب فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات ليتطمأن كل طالب وولي أمر على نتائجه، ويمكن الاستعلام إلكترونياً عن النتائج من خلال الخطوات التالية:-

أولًا: توجه إلى موقع بوابة التعليم الأساسي على الإنترنت.

على الإنترنت. أو من خلال موقع مديرية التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة.

ثانيًا: احتر نتائج سنوات النقل من قائمة خدمات التعليم الأساسي.

ثالثًا: حدد المرحلة الدراسية والعام والفصل والصف الدراسي.

رابعًا: سجل الرقم القومي الخاص بالطالب في الخانة المخصصة.

خامسًا: اضغط عرض النتيجة وانتظر لحظات حتى تظهر درجات الطالب ومجموعة الكلي أمامك.

الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني

ظهرت نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط 2024 الترم الثاني هذا العام أيضاً بالألوان حيث يتعرف الطالب وولي أمره على مستوى أبناءه من خلال بيان الألوان، حيث يتم التقسيم إلى 4 ألوان لكل لون مستوى، كالآتي:-