اكواد فري فاير free fire غير مستعمل (+2000 جوهرة 💎).. لتحصل علي السلاح وامتيازات كبيرة

تعتبر اكواد فري فاير من الأمور المهمة التي يبحث عن معرفتها والحصول عليها عدد كبير من المستخدمين لعبة فرى فاير اللعبة الإلكترونية الشهيرة التي تحظى بشعبية كبيرة في كافة أنحاء العالم، حيث تتمتع اللعبة بالكثير من الاثارة والتشويق، ويحتاج اللاعبين الأكواد في كثير من مراحل اللعبة ومن أهمها مرحلة شراء الجواهر، هناك الكثير من الاكواد المجانية المنتشرة التي يمكن استخدامها لكافة اللاعبين والتي نوضحها بالتفصيل من خلال هذا التقرير.

اكواد فري فاير

يرغب عدد كبير من اللاعبين في لعبة فري فاير الحصول على اكواد فري فاير والتي تمكنهم من فتح وتخطي مراحل كثيرة في اللعبة وهناك الكثير من الاكواد المجانية الخاصة بلعبة فرى فاير ومنها ما يلي:

كودFFAB-1CDE-2FGH

FF34-5GH6-7IJK

FF8L-9MN0-1OPQ

FF2R-3STU-4VWX

FF5Y-6Z12-3XW4

FFC5-V6B7-N8M9

FF0K-L1PQ-2A3S

FFD4-5FG6-H7J8

FF9K-L0MN-O12P

FF3Q-R4ST-5U6V

FF7W-8X9Y-Z101

FF2X-3C4V-5B6N

FF7M-8N9O-P0QR

FF1S-T2U3-V4W5

FF6X-Y7Z8-90AB

FFCD-EFGH-IJKL

FFMN-OPQR-STUV

FFWX-YZ12-34V5

تحميل أكواد لعبة فري فاير

يمكن تحميل اكواد فري فاير واستخدامها بشكل مناسب يعطي امتيازات أكثر في اللعبة والكثير من المتعة، ومن طرق استخدام الأكواد ما يلي:

التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بلعبة فري فاير.

تسجيل الدخول إلى اللعبة بإستخدام الحساب الشخصي للاعب في اللعبة.

قم بكتابة رقم الكود المكون من 12 رقم في المكان المخصص لذلك.

بعد الانتهاء عليك الضغط على كلمة موافق.

بعدها يتم بكل سهولة إضافة الهدايا إلى حساب المستخدم بشكل سريع وسهل.

ابحث عن الهدايا في صندوق البريد الخاص لك.

ويجب التأكد من صلاحية الرمز قبل إدخاله وذلك لتضمن فاعلية الكود.

تنزيل لعبة فري فاير

يمكن بكل سهولة الحصول على لعبة فرى فاير وذلك من خلال تحميل اللعبة من متجر جوجل بلاي لأجهزة الاندرويد، ومن خلال متجر آب ستور لأجهزة الآيفون.