شفرات جاتا سان أندرياس عدم الموت وسلاح وسيارات.. البوليس مش هيعرف يسيطر عليك

يزداد البحث عن شفرات جاتا سان أندرياس، الخاصة بلعبة جاتا سان اندرياس الشهيرة والتي تمثل حرب العصابات في شوارع أمريكا، فهي من الألعاب الإلكترونية القتالية، تحظى اللعبة بشعبية كبيرة في العالم كله ومن بينها الوطن العربي الذي زاد فيه الإقبال على اللعبة من قبل اللاعبين الصغار، الشفرات تمنح اللاعب الكثير من القوة وتمكنه من فتح مراحل جديدة، كما أنه تساعد اللاعب على البقاء على قيد الحياة في اللعبة.

شفرات جاتا سان أندرياس

شفرات جاتا سان أندرياس، تعد محط اهتمام وبحث كبير من قبل لاعبي لعبة جاتا الشهيرة، تحتوي اللعبة على كثير من المراحل المثيرة والممتعة، وتصنف الشفرات التي يستخدمها اللاعب لتزيد من قوته في اللعبة إلى عدة تصنيفات ومن أهمها ما يلي:

هناك شفرات خاصة بتغيير المظهر وتحسين الصحة والدم.

وهناك شفرات خاصة بالحصول على زي الشرطة.

كما أن هناك شفرات خاصة بالحصول على قفازات خارقة، وتسديد لكمات قوية.

وهناك شفرات خاصة بالحصول على أسلحة وذخيرة قوية.

وهناك شفرات خاصة بمعرفة شخصية اللاعب.

واخيرا شفرات خاصة بالحصول على سيارات معينة.

شفرات الأسلحة والأخيرة في لعبة جاتا

تعد من أهم شفرات جاتا سان أندرياس، هي شفرات الحصول على أسلحة وذخيرة حيث يبحث عنها عدد كبير جدا من اللاعبين ومن أشهر هذه الشفرات ما يلي:

شفرة الأسلحة ذات الفئة 3 UZUMYMW.

شفرة الأسلحة ذات الفئة 2 KJKSZPJ.

شفرة الأسلحة ذات الفئة 1 LXGIWYL.

شفرة زيادة قوة العتاد والأسلحة NCSGDAG.

امتلاك الصواريخ شفرة ZSOXFSQ.

تفجير السيارات تحصل عليها بشفرة CPKTNWT.

شفرة تسليح جميع الفريق FOOOXFT.

شفرات الصحة والدم

تعد من أكثر الشفرات بحثا هي شفرات الصحة والدم،و الخاصة بشفرات لعبة جاتا ومن أشهرها ما يلي: