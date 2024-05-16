تردد قناة MBC مصر الجديد 2024 على نايل سات وتابع أقوى البرامج والمسلسلات

تردد قناة MBC مصر الجديد 2024، زاد بحث الكثير من الأشخاص عن قناة ام بي سي مصر لأنها من القنوات التي حققت نجاح كبير ولن تعرض إلا المحتوى المميز، تسعى شبكة MBC أن توفر عبر قنواتها كل جديد وحصري من برامج ومسلسلات عربية وتركية وهندية وأجنبية، تنفرد القناة بعرض مجموعة من المسلسلات بين الاجتماعي والكوميدي والتاريخي،

قناة MBC مصر نالت إعجاب الملايين من الأشخاص و لديها شهرة وشعبية واسعة في مصر ومختلف الدول العربية، تعمل القناة على القمر الصناعي نايل سات بكفاءة عالية وإشارة قوية، كما تستخدم القناة أحدث السيرفرات لتسهيل عملية ضبطها، وعدم توقفها بشكل مفاجئ على الجهاز، اليوم نقدم لكم تردد واحدة من أهم وأنجح القنوات الفضائية على الساحة وهو تردد قناة MBC مصر الجديد 2024 تابعوا معنا.

تردد قناة MBC مصر الجديد 2024

عند ضبط إشارة القناة بالرموز التالي يمكنكم متابعة كل جديد:.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12015.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: عمودي.

قناة ام بي سي مصر

تعتبر شبكة MBC من أهم الشبكات الفضائية تضم العديد من القنوات، منها قناة ام بي سي مصر التي تأسست في عام 2012 وحققت انتشار واسع في شتى الدول العربية، ونجحت القناة أن يكون لديها قاعدة جماهيرية، كما أن MBC مصر لديها عدة اخوات الأشهر والأقرب لها MBC مصر 2، تعمل القناة على مدار 24 ساعة بدون توقف ولا تشويش، وضبط الإشارة بدون أي رسوم ولا اشتراك شهري،

تقدم القناة كل جديد وحصري وكانت من القنوات المهمة التي شاركت في السباق الرمضانية وقدمت أهم وأفضل الأعمال المداح أسطورة العودة وأشغال شقة وصلة رحم وأعلى نسبة مشاهدة نعمة الأفوكاتو و العتاولة وكوبرا وغيرها الكثير بالإضافة لعرض أهم البرامج منها يحدث في مصر وبرنامج الحكاية وبرنامج كلام الناس وبرنامج الليلة دوب وبرنامج صباحك مصري،ومازالت القناة في تقدم ونهوض لإرضاء جميع المتابعين.