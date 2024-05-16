موعد وقفه عرفات 2024… ومظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في مصر

موعد وقفه عرفات 2024، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة وتستعد الأمة الإسلامية في شتى بقاع الأرض لاستقبال عيد الأضحى المبارك الذي يعد من أهم الأعياد الإسلامية، وفيه يقوم المسلمون بذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم على الأهل والفقراء والمساكين، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد وقفة عرفات وأهم مظاهر الإحتفال بعيد الفطر في مصر….

موعد وقفه عرفات

يبحث عدد كبير من المسلمين عن موعد وقفة عرفات التي لها روحانيات وأجواء إيمانية تشعر المسلم بالفرحة والبهجة والسرور، ومن المقرر أن تكون وقفة عرفات في يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 والموافق 9 من شهر ذي الحجة 1445، ليكون أول أيام عيد الأضحى في 10 من شهر ذو الحجة 1445، والموافق 16 يونيو 2024 .

مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في مصر

عيد الأضحى هو العيد الثاني للمسلمين بعد عيد الفطر المبارك وتستعد الأمة الإسلامية لاستقبال عيد الأضحى بتجهيز الأضحية وارتداء ملابس العيد والذهاب إلى صلاة العيد في المساجد والساحات ، ويبدأ المصليون في ذبح الأضحية وتوزيع اللحوم على الفقراء والمساكين والأهل والأصدقاء.

لماذا سُمي عيد الأضحى بهذا الاسم؟

ويعود سبب تسمية عيد الأضحى بهذا الإسم لأن فيه يقوم المسلمون بذبح الأضحية سنة عن سيدنا إبراهيم الذي أمره الله سبحانه وتعالى بذبح إبنه إسماعيل ليختبر قوة أيمانه، وبعدما رأي سيدنا إبراهيم الرؤية ثلاث مرات في ثلاث ليالي متتالية لم يجادل ربه ذهب سيدنا إبراهيم إلى ابنه إسماعيل، وقال له: “يا بني إني أرى في المنام أنّي أذبحك، فانظر ماذا ترى” فقال له سيدنا إسماعيل: “افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين”، وعندما بدأ سيدنا إبراهيم في تنفيذ أمر الله ليذبح ابنه فناداه ملك من السماء بأنه اختبار من عند الله ليرى قوة إيمانه وانتهى بأن قام إبراهيم بذبح فدية عن ابنه اسماعيل.