“يصل إلى 8000 جنيه”.. موعد صرف مرتبات يونيو 2024 وجدول الحد الأدنى للأجور الجديد

أكثر عمليات البحث المتصدرة خلال الفترة الحالية هي مواعيد صرف مرتبات يونيو 2024، حيث يرغب الجميع في معرفة الموعد الرسمي، الذي سيتم طرح رواتب شهر يونيو إلى حساباتهم البنكية، وأشار البعض إلى أنه قد يحدث تبكير في موعد الصرف، حيث قامت وزارة المالية بالإعلان عن أنه سيتم تبكير موعد صرف رواتب شهر يونيو بسبب اقتراب عيد الأضحى، وسيتم البدء في صرف الرواتب من اليوم التاسع من شهر يونيو حتى يوم 13، ويمكنكم معرفة المزيد من التفاصيل من خلال اتباع السطور القادمة.

موعد صرف مرتبات يونيو 2024

أعلنت وزارة المالية عن قرار بتقديم مواعيد صرف مرتبات يونيو للعاملين في القطاع الحكومي بالدولة، حيث ستبدأ عملية صرف المرتبات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024، وتستمر حتى يوم 13 يونيو 2024، وذلك لضمان وصول الرواتب في الوقت المناسب وتوفير السيولة المالية للموظفين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتقديم الخدمات بفعالية وتحفيز الاقتصاد المحلي، حيث تمثل صرف المرتبات مصدر دخل هام للعديد من الأسر، وتساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز الاستهلاك المحلي خلال فترة العيد والإجازات الرسمية.

وتمتد فترة صرف مرتبات يونيو 2024 على مدار خمسة أيام متتالية، حيث يتم توزيع الرواتب على موظفي الدولة خلال هذه الفترة لضمان تغطية الاحتياجات المالية الشهرية لهم بشكل كامل وفعال.

جدول الحد الأدنى للأجور الجديد 2024

بعد ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية كان لابد من الإعلان عن رواتب جديدة وجدول جديد إلى الموظفين، لذا كان جدول الحد الأدنى للرواتب التي تقدم إلى العاملين في مختلف القطاعات متمثل في الآتي: