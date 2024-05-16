موعد نزول معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2024 بالزيادة الجديدة… ورابط الإستعلام

موعد نزول معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2024، من أكثر الأمور التي باتت محور اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين خلال الآونة الأخيرة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الكثير من الأسر المصرية بسب غلاء الأسعار ، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن موعد نزول معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2024، وهذا ما سوف نستعرف عليه خلال السطور التالية….

موعد نزول معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2024

حيث يهتم عدد كبير من المواطنين بالتعرف على موعد نزول معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2024، الذي أصبح مصدر دخل للكثير من الأشخاص وخاصة الأرامل والمطلقات والأسر الأكثر فقراً، والتي ليس لها مصدر دخل ثابت ويسعى عدد كبير من الأشخاص في التعرف على الموعد الرسمي لصرف معاش تكافل وكرامة الذي من المقرر أن يتم صرفه يوم 15 من شهر يونيو 2024 ، كما أنه سوف يتم صرف الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي بلغت نسبتها 55% بإجمالي 41 مليار جنيه تم تخصيصها لمستفيدي معاش تكافل وكرامة سعياً من الحكومة المصرية على مساعدة المواطن المصري في اجتياز الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد خلال الآونة الأخيرة.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

كما أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن معاش تكافل وكرامة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: