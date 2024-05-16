شاومينج بيغشش .. تسريب امتحان اللغة العربية الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الثاني تليجرام

رابح وبشكل واضح وملحوظ تسريب امتحان اللغة العربية الصف الثالث الاعدادي 2024 لأن الطلاب من هذه المرحلة يهتمنون كثيراً بالتسريبات، ويلجأ البعض إلى صفحات الغش المعروف على فيس بوك وتليجرام شاومينج بيغشش، اعتادت تلك الصفحات كل عام أن تثير جدل كبير على مواقع التواصل وتعلن قبل موعد الامتحانات عن تسريبات في جميع المواد، وقد بدأت صفحات شاومينج بالإعلان عن نشر تسريبات في مادة اللغة العربية، والتي تعتبر هي المادة الأولى الذي يؤديها الطلاب فور انطلاق الامتحانات بعد عدة أيام قليلة،

يعيش الطلاب فترة صعبة جداً لأن الشهادة الإعدادية نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة الثانوية العامة والدبلومات الفنية وما شابه ذلك، ويبذل الطلاب أطول وقت في المذاكرة سعياً للعلم وتحقيق أعلى الدرجات، اليوم عبر التقرير التالي نوضح لكم حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية الصف الثالث الاعدادي 2024

تسريب امتحان اللغة العربية الصف الثالث الاعدادي 2024

ينشغل طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمعرفة حقيقة وجود تسريبات لامتحان اللغة العربية، وهذا نظراً لاقتراب موعد الامتحان، وحسب بعض المصادر أن هناك بعض صفحات شاومينج كشفت عن وجود تسريبات لكن وزارة التربية والتعليم تؤكد بأن ما يتم هو تلاعب بعقول الطلاب وضياع وقتهم، وأن أسئلة الامتحانات يتم وضعها في سرية تامة، وأن ما تقوم به بعض صفحات الغش مجرد مراجعات اسئلة من امتحانات السنوات الدراسية الماضي وعلى الطلاب الحرص أكثر من ذلك لأن الوقت يمر ومتابعة تلك الصفحات لا يوجد بها أي فائدة وللاستفادة يرجى متابعة المنصات التعليمية والقنوات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم مجاناً للطلاب.

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2024

لن يتبقى على الموعد الرسمي لإجراء امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2023-2024، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بعملية اعتماد جدول الامتحانات الرسمي والذي يأتي على النحو التالي