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“مجانية 100%” احصل علي اجدد شفرات لعبة Grand Theft Auto جاتا سان اندرياس
“تمثل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas واحدة من أبرز الألعاب المتواجدة في عالم ألعاب الفيديو، وهي تعتبر جزءًا من سلسلة Grand Theft Auto الشهيرة، والتي حققت شهرة عالمية بفضل ابتكارها في استكشاف مواضيع مثل الجريمة والعنف والحياة في المدينة تقدم لعبة جاتا سان اندرياس اشياء مميزة للاعبين سواء سيارات أو دراجات النارية أو حتى الطائرات.
شفرات لعبة Grand Theft Auto جاتا سان اندرياس
تعد سلسلة ألعاب GTA من أشهر سلاسل ألعاب الفيديو في العالم، وتُعرف بتجاربها الفريدة والممتعة التي تقدمها للاعبين. وتعتبر لعبة GTA V من أكثر الألعاب شعبية في السلسلة، وقد حققت نجاحاً هائلاً على مختلف المنصات ويأتي دور شفرات لعبة GTA V، التي تتيح للاعبين إمكانية الوصول إلى عالم جديد من القدرات والقوة.
- تُقدم شفرات GTA V لللاعبين مجموعة واسعة من الخيارات، من الحصول على أسلحة قاتلة إلى تفعيل أوضاع اللعب المختلفة وباستخدام هذه الشفرات، يمكن للاعبين تخصيص تجربتهم في اللعبة حسب رغبتهم، سواء كانوا يفضلون التركيز على المهام الرئيسية أو القيام بمغامرات فرعية أو ببساطة استكشاف العالم المفتوح الذي تقدمه اللعبة.
- أفضل ما في شفرات GTA V هو توافرها على جميع المنصات، من الكمبيوتر إلى الإكس بوكس و البلايستيشن. فيمكن لجميع اللاعبين استخدام هذه الشفرات لإضافة لمسة خاصة إلى تجربتهم في اللعبة.
- تُتيح شفرات GTA V للاعبين فرصة استكشاف مجموعة واسعة من القدرات والمزايا الجديدة. فمن خلال استخدام هذه الشفرات، يمكن لللاعبين اختبار قدرات شخصياتهم على أقصى حد وتجربة مشاعر السيطرة والتحدي في اللعبة.
قائمةأكواد GTA San Andreas
- HESOYAM – الصحة، الدرع، المال، وإصلاح السيارة أيضًا
- BAGUVIX- الصحة اللانهائية
- CVWKXAM – الأكسجين اللانهائي
- LXGIWYL – مجموعة الأسلحة 1
- PROFESSIONALSKIT – مجموعة الأسلحة 2
- UZUMYMW – مجموعة الأسلحة 3
- STICKLIKEGLUE – التعامل المثالي مع السيارة
- ANOSEONGLASS – وضع الأدرينالين
- FULLCLIP – ذخيرة لا نهائية، بدون إعادة تحميل
- TURNUPTHEHEAT – زيادة المستوى المطلوب بمقدار 2
- TURNDOWNTHEHEAT – مسح المستوى المطلوب
- AEZAKMI – تعطيل المستوى المطلوب
- BRINGITON- المستوى المطلوب من ستة نجوم
- BTCDBCB – إضافة الدهون في الجسم
- BUFFMEUP – الجسم العضلي
- KVGYZQK – الجسم النحيف
- WORSHIPME- أقصى قدر من الاحترام
- HELLOLADIES – أقصى قدر من الجاذبية الجنسية
- VKYPQCF – أقصى قدر من القدرة على التحمل
- PROFESSIONALKILLER – مستوى القاتل المحترف لجميع الأسلحة
- NATURALTALENT – تعظيم جميع مهارات السيارة