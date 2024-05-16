احجز حالا.. رابط حجر البطاقة الوطنية الموحدة في العراق

وزارة الداخلية في العراق قد أطلقت رابط جديد لحجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024،وذلك لتسهيل عدد من الخدمات على جميع المواطنين والتقليل من الازدحام في مراكز الخدمة المختلفة بدلا من الانتظار طويلا في الشؤون الاجتماعية، حيث أن هذه الطريقة الكترونيا تكون من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية في العراق، ولكن يتم حجز البطاقة الوطنية تبعا لعدة شروط يجب أن تتوفر في جميع الأفراد للحصول عليها من خلال تقديم الطلب، حيث يقبل عدد كبير من الأشخاص وحجز البطاقة الوطنية، وسوف نعرض لكم خطوات الحجز والشروط بالتفاصيل خلال هذا المقال.

رابط حجز البطاقة الوطنية 2024

وزارة الداخلية في العراق قد أعلنت عن خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 لجميع المواطنين لكي تساعدهم في الحصول عليها بطريقة سهلة وبسيطة بدون ان تذهب الى الشؤون الاجتماعية تنتظر طويلا، حيث ان ذلك يكون الكترونيا باتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط الرسمي لموقع وزارة الداخلية في العراق.

ادخل جميع البيانات المطلوبة في المكان الخاص بها.

ثم ادخل جميع المعلومات الخاصة بالتواصل وبعد التأكد من صحتها اضغط على موافق على الشروط والأحكام.

وقم بتحديد الموعد المناسب لك ويمكنك ان تقوم بتغييره وبعد ذلك تذهب في الموعد المحدد لعمل وحجز البطاقة الوطنية 2024.

شروط حجز البطاقه الوطنيه 2024

وزارة الداخلية في العراق حددت عدة شروط يجب أن تتوفر فيها المواطنين من خلالها يتم تحديد الأولوية في الحصول على البطاقه الوطنيه الموحده، حيث ان الحكومة أوضحت انه لا يجب عدم إهمال الموعد الخاص بحجز البطاقة الوطنية وأطلقت الحجز الالكترونيا، ولكن بعد ان تتوفر عدة شروط منها ما يلي: