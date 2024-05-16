بسررعة.. شاومينج ينشر إجابة امتحان اللغة العربية الشهادة الاعدادية 2024 محافظة القاهرة

بعد دقائق قليلة من بدء امتحانات مادة اللغة العربية في محافظة القاهرة، تداول بعض رواد التواصل الاجتماعي إجابات لجميع الأسئلة الخاصة بالمادة، على أن قام جروب “شاومينج” الشهير بنشر هذه الإجابات أمام جميع الطلبة والطالبات، بما يسمح لهم بتأديتها لإمتحانات العام الجاري، فضلاً عن أن الجروب قام بنشرها عبر تطبيق تلجيرام في هيئة صورًا بعد دقائق من توزيع أوراق الامتحانات الخاصة باللغة العربية.

تسريب امتحانات اللغة العربية

وقامت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، من تحذير جميع الطلبة والطالبات من عدم حيازة الهاتف المحمول وكذلك الأجهزة الإلكترونية، التي تُسهل في عمليات الغش داخل اللجان المنعقدة على مستوى المحافظة، هذا بالإضافة إلى مراقبين على جميع اللجان الامتحانية لتهيأت المناخ الملائم أمام الطلبة، بعد أن تم توزيع أوراق الإمتحانات في تمام الساعة 9 صباحًا اليوم الخميس الموافق 16 مايو 2024.

اجراءات امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة

وأكدت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والخاصة برصد كل المخالفات التي تتم في لجان الإمتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية، وفقًا لمجموعة من اللوائح والعليمات التي نظمتها الوزارة لأعمال الإمتحانات ضمن هذا الإطار، مما تصل بعض العقوبات إلى إلغاء الإمتحان الخاص بالطالب المخالف، والبعض الأخر يصل إلى حد الحبس والغرامة المالية، وفقًا لما يتم ارتكابه أثناء فترة الإمتحانات، وشكلت الوزارة ذاتها لجنة مختصة بالرقابة المشددة على جميع اللجان لضمان سير الامتحانات.