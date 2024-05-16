الف مليون مبرووك للطلاب.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس والاسم

اقتربت موعد ظهور نتائج الامتحانات للصف السادس الابتدائي في محافظة البحيرة، مما يثير شغف الطلاب لمعرفة جهدهم، بعد انتهاء الاختبارات، بدأت وزارة التربية والتعليم عملية التصحيح بسرعة وكفاءة، ومن المتوقع أن يتم نشر النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة وعبر بوابة التعليم الأساسي في وقت قريب جدا.

الكشف عن نتيجة الشهادة الابتدائية برقم الجلوس والاسم في محافظة البحيرة

عندما يكون النتيجة متاحة، يمكنك بسهولة الحصول عليها عبر زيارة موقع مديرية التربية والتعليم في محافظة البحيرة، عبر الرابط.

ابحث عن تبويب نتيجة الصف السادس الابتدائي، ثم أدخل رقم جلوسك واسمك.

سوف تحصل على النتيجة فورا، بالإضافة إلى معلوماتك الشخصية التي ستظهر مع النتيجة.

الكشف عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم في محافظة القاهرة

يمكنك بسهولة الوصول إلى نتيجة الشهادة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني في محافظة القاهرة وكافة المحافظات عبر زيارة البوابة الإلكترونية.

ابدأ بفتح الرابط الموجود هنا.

ثم اختر قسم نتيجة الشهادة الابتدائية وأدخل رقم جلوسك سوف تظهر النتيجة لك على الفور.

كيفية توزيع درجات الشهادة الابتدائية

وزارة التربية والتعليم قد وضعت أسلوبا جديدا لتقييم طلاب الصف الأول الابتدائي خلال الفصل الثاني، حيث يتم تحديد أداء الطلاب في نهاية العام بإجمالي 280 نقطة، موزعة على فصلين، حيث يبلغ إجمالي كل فصل 140 نقطة، تم توزيع الدرجات للمواد وهي كالتالي: