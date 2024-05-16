بعد ترقب لمدة يومين لنتيجة الصف الرابع الابتدائي محافظه الجيزة 2024 والتي أصبحت متاحة الآن، حيث تم إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك كي يمكن للطلاب استخراج نتيجة الترم الثاني بالدرجات من البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة، فيما انتهت لجان التصحيح من تدقيق الأوراق وتم نشر نتيجة الامتحانات في عدد كبير من المدارس بالمحافظات المختلفة، إضافة إلى توفيرها في المدارس.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي محافظه الجيزة 2024

انتهت امتحانات الصف الرابع الابتدائي حيث خاض الطلاب الامتحانات مطلع شهر مايو 2024 وحتى يوم 12 مايو ، فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انطلاق أعمال تصحيح أوراق الامتحانات منذ اليوم الأول، ويتم العمل حاليا على نشر درجات الطلاب في جميع المحافظات، بينما توفر بوابة محافظة الجيزة الإلكترونية نتيجة الصفين الرابع والخامس ابتدائي برقم الجلوس، ويمكنك الاستعلام من خلال اتباع الطريقة التالية:

اضغط على رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي.

اختر منها نتيجة سنوات النقل.

حدد الصف الرابع واضف رقم الجلوس.

اضغط على أيقونة استعلام.

ستجد نتيجة امتحانات الترم الثاني.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

هذا وتتيح بوابة التعليم الاساسي جميع النتائج ومنها نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفير نتيجة امتحانات رابعة ابتدائي عبر بوابة محافظة القاهرة التعليمية، حيث يمكن للطالب الاستعلام من خلال البوابة الإلكترونية او من خلال الاتصال برقم الهاتف، ويكون الاستعلام عن النتيجة من خلال التالي:

ادخل إلى موقع بوابة التعليم الأساسي.

حدد ايقونة نتيجة سنوات النقل.

حدد منها المرحلة الابتدائية والصف الرابع.

اختر العام الدراسي والصف.

اضغط أيقونة عرض النتيجة.

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