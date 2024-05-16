النتيجة ظهرت؟.. استخراج نتائج طلاب الصف العاشر الفصل الثاني 2024 بالكويت بالرقم المدني moe.edu.kw الإسم موقع وزارة التربية

أصبحت نتائج الصف العاشر في الكويت، من أكثر المواضيع التي تشغل بال الكثير من الطلاب والطالبات في جميع المحافظات، حيث إن هذه الإمتحانات مازالت جارية، بعد كم الاستعدادات التي أطلقتها وزارة التربية الكويتية، لكي يحصل على النتائج فيما بعد جميع الطلبة، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

موعد نتائج الصف العاشر في الكويت

وأوضحت وزارة التربية في الكويت، أن امتحانات الصف العاشر بمختلف محافظات دولة الكويت ستنتهي يوم 27 مايو 2024 وهو الشهر الجاري، مؤكدة أن النتائج ستبدأ بعدها بما سيوافق بشكل توقعي يوم 30 مايو 2024، إضافة إلى أن ذلك يكون عبر تصحيح ومراجعة جميع أوراق الإمتحانات ورصد الدرجات الخاصة بكل طالب، ليتم العمل على اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية الكويتي، على أن يتم رفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة.

طريقة الإستعلام عن نتائج الصف العاشر بالكويت

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج الصف العاشر في مختلف محافظات الكويت، وفقًا للأتي:-