القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية 2024

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان هذه ضمن عمليات البحث التي يقوم بها عشاق الساحرة المستديرة على محركات جوجل الرسمية منذ عدة أيام، هناك ملايين الأشخاص يترقبون انطلاق المواجهة المنتظرة والأقوى بين الزمالك ونهضة بركان بفارغ من الصبر، حقق الزمالك في المباراة السابقة تألق ملحوظ واستطاع أن يصل لهذه المرحلة بأداء المميز يحالفه الحظ لكي يخوض مواجهات مع أٌوى الفرق الأفريقية،

لقد تم تأجيل عدة مباريات لفريق الزمالك في الدوري المصري نظراً لانشغاله الكبير بتلك البطولة التي تحتاج إلى تدريبات وتجهيزات كثير، ويسعى فريق نهضة بركان لإثبات تواجده لعدم ضياع تلك الفرصة، واليوم عبر موقعنا البديل نتعرف سوياً على جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

لقد تم الكشف عن موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان، وتم الإعلان عن القنوات التي تقوم بنقل البث الحي المباراة للمباراة، وهي شاشة قناة بي ان سبورت 6، ويتم نقل المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الأرضية ويأتي ترددها الرسمي على النحو التالي:.

التردد : 11681.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الإستقطاب: أفقي.

موعد مباراة الزمالك و نهضة بركان نهائي الكونفدرالية

بعد يومين هناك مواجهة نارية بين الزمالك ونهضة بركان، حيث ينشغل عشاق الساحرة المستديرة بهذا اللقاء، ويبحثون ليلاً ونهار عن الموعد من أجل الاستعداد، يوم الأحد المقبل الموافق 19 من مايو 2024 موعد لقاء الزمالك أمام نظيره نهضة بركان في واحدة من أهم المباريات منافسة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، على أن تقام المباراة على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، ويتم انطلاق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية والساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.