فتح بورصة ح 160.. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 160 كاملة باللغة العربية على فيديو لاروز وقناة الفجر الجزائرية اليوم

ترتفع معدلات البحث أكثر فأكثر عن عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 160، وقد مضى الكثير ولن يتبقى سوى القليل يفصل الجمهور المتابع عن مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160 التي تحمل تفاصيل وأحداث جديدة قوية، يحظى قيامة عثمان على إعهجاب الكثير ولذلك ترتفع عمليات البحث عنه، وتحقق الحلقات المعروضة أعلى نسب من المشاهدة واليوم نستعرض تفاصيل كثير من أهم أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160 ترقبوا معنا.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 160

تشهد حلقة اليوم 160 من المؤسس عثمان أحداث مثيرة للأهمية يترقب الجمهور متابعتها بشغف ولهفة، حيث تنطلق الحلقة عندما يطلب عثمان من جيشه التوجه معه إلى مكيجة لكي يكشف سر جديد، ومن بعيد كان يلقي اوجاي نظره عما يحدث ويتفاجئ كثيراً بأن عثمان لم يبدأ بالهجوم حتى هذه اللحظة، وهذا يعتبر ذكاء من عثمان أن يترك العدو يشعر بالأمان ويضرب ضربته بقوة لكي يكون النصر حليفه في كل مرة، ويؤكد عثمان لجيركاتاي أن قلعة ميكجة لنا ويؤكد أن الكفار يحاولوا منعاً لكن نفعل ما بوسعنا للنصر وأن الحرب لا يمكن التراجع فيها تلك المرة، لأن وقت النصر والفتوحات العظيمة قد بدأت.

أهم أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160

حرب جديدة بين الدولة العثمانية بقيادة عثمان بن أرطغرل والبيزنطيين الذين يريدون احتلال الدولة والسيطرة على القلعة، لكن عثمان يعلم ما يريدون جيداً ولن يسمح لهم أن يحصلون على شبر من الدولة، وأن الوقت قد حان لاسترجاع كل شبر من الدولة وطرد البيزنطيين وحلفائهم، ومن جه أخرى يستعد علاء الدين و أورهان و بوران لبدء استعداد الحرب وأكد علاء الدين أن الأرض التي يريدونها لن تكون إلا قبورهم، حيث يظهر خائن جديد يراقب عثمان ويريد قتله فهل ينجح في خطته وما الذي يحدث وهذا ما نتعرف عليه في الحلقة 160 بعد ساعات قليلة على قناة الفجر الجزائر ولاية الساعة 11 مساءً والثانية عشر على موقع فيديو لاروزا.