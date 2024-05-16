اضغط على الرابط.. رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر منصة أوبن ايميس بالأردن
منصة التعليم الأردنية المعروفة باسم أوبن إيمس تعد واحدة من البوابات التعليمية المتميزة في البلاد، حيث فتحت وزارة التربية والتعليم الأردنية رابطا لنتائج الطلاب لعام 2024 ميلادي وقد انتهى الطلاب والطالبات في جميع المستويات الدراسية من إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، والآن يتطلع الجميع إلى الاطلاع على نتائجهم توفر الوزارة إمكانية الحصول على النتائج عبر منصة أون إيمس الإلكترونية لتسهيل عملية الوصول إليها بسهولة ويسر، ويجدر بالذكر أن وزارة التعليم الأردنية تسعى جاهدة لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التعليمية الإلكترونية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.
احصل الآن على نتائج الطلاب عبر اوبن ايمس
توفر وزارة التعليم الأردنية الآن فرصة للتحقق من نتائج الطلاب والطالبات عبر منصة تعليمية مبتكرة، ونظرا لأهمية هذه المنصة التعليمية البارزة، فإننا في موقعنا الإلكتروني نقدم لكم الرابط المباشر لنتائج الطلاب للعام الدراسي 2024، للاطلاع على النتائج يرجى زيارة هذا الرابط.
خطوات الحصول على نتائج الطلاب بالأردن من خلال منصة اوبن ايمس 2024
وزارة التربية والتعليم في الأردن قد أتاحت، ابتداء من العام 2020، منصة التعليم الإلكترونية المعروفة باسم أوبن إيمس، ومن خلالها توفر العديد من الخدمات التعليمية المهمة، بما في ذلك إمكانية الاطلاع على نتائج الطلاب ومن خلال موقعنا الإلكتروني، سوف نقدم إرشادات حول كيفية تسجيل الدخول إلى منصة أوبن إيمس لعرض نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول لعام 2024:
- يمكن البدء بالوصول إلى رابط منصة OpenIMS لنتائج الطلاب لعام 2024، حيث يطلب من المستخدم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.
- بعد ذلك، يطلب اختيار اللغة، ويفضل اختيار اللغة العربية.
- يتم بعد ذلك النقر على زر الدخول.
- في الصفحة الرئيسية، يجب على المستخدم إدخال جميع البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة بشكل دقيق.
- يطلب بعد ذلك النقر على زر الانتقال إلى القائمة الرئيسية، ثم اختيار نتائج الطلاب.
- يتم بعد ذلك إدخال باقي بيانات الطالب أو الطالبة المطلوبة للبحث عن نتيجتهم بعد ذلك، يمكن تنزيل الملف المتعلق بنتائج الطلاب وفي النهاية، يمكن للمستخدم الاطلاع على الملف ومعرفة النتيجة.